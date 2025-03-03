Ромэн Агенауэр: «Фурнье-Бодри и Сизерон хотят попробовать прожить еще одну карьеру в спорте – уже более зрелую и осознанную»

Агенауэр рассказал, почему Фурнье-Бодри и Сизерон решили вернуться в спорт.

«Гийом и Габриэла (Пападакис) выиграли все, что возможно. У них была такая карьера, о которой фигуристы могут только мечтать. Да, у Лоранс карьера была не такая яркая, но и она была готова закончить со спортом без сожалений, она не чувствовала себя нереализованной в фигурном катании.

Когда Гийом пришел к ней с идей встать в пару, она отнеслась к этому осторожно. Да, мы с Гийомом говорили ей, что считаем это хорошей идеей, но если честно, окончательно ее убедил Николай Соренсен. Если бы не его уговоры, она бы никогда не вернулась на лед.

По словам Агенауэра, на решение Сизерона вернуться сильно повлияли летние Игры в Париже.

«C одной стороны, он почувствовал всю ту праздничную атмосферу, которой они были лишены в карантинном Пекине-2022.

Но главное, он был в шоке, когда увидел, сколько спортсменов поднимаются на пьедестал в зрелом возрасте. У многих уже семьи, дети, они взрослые и уверенные в своих силах атлеты. Ведь у нас в фигурном катании есть негласная установка: надо завоевать побольше медалей, пока ты молод – и после этого жить вторую, «нормальную» жизнь.

Гийом захотел сломать этот стереотип. Поэтому они с Лоранс хотят попробовать прожить еще одну карьеру в спорте – уже более зрелую и осознанную. Это чувствуется с первой их тренировки», – рассказал тренер Ромэн Агенауэр.

«Я мог вернуться на лед только с ней». Сизерон возобновил карьеру, но без Пападакис