Александра Трусова: «Плющенко – один из примеров для меня. Хотела бы доказать, что, будучи взрослым человеком, можно добиться успеха»

Александра Трусова назвала Евгения Плющенко своим примером в фигурном катании.

«Если брать фигурное катание, то, наверное, примером для меня является Евгений Плющенко. Сколько он прошел Олимпиад, сколько возвращался, сколько прошел операций. Он при этом все равно выходит на лед, прыгает тройные прыжки для зрителей, для публики. Это сложно. Я намного младше и понимаю, насколько это сложно – выходить и делать вне зависимости от того, сколько прошло времени после операций.

У него было выступление через два месяца после операции. Он прекрасно прыгал на шоу, при этом, выходя, хромал. Это один из примеров для меня. Я всегда доказывала себе и людям, что в нашем виде спорта нет границ, как нам ставят в плане контента. Теперь я хотела бы доказать, что их и с возрастом нет, что, будучи взрослым человеком, можно добиться успеха», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.