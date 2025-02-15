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Игнатов о 5-м месте в финале Гран-при: «Это лучший прокат сезона, но не максимум. Какие планы? С пацанами сегодня на компы пойдем, а завтра полечу домой»

Макар Игнатов назвал свой прокат в финале Гран-при России лучшим в сезоне.

Сегодня Игнатов занял пятое место на турнире по фигурному катанию в Красноярске (276,72 балла).

– Я был доволен в целом, но больше было обидно за второй тулуп. Шел на него и понимал, что могу делать, сам не понял, что случилось. Рад, что попробовал новый контент.

Произвольная программа – это всегда тяжело. Был новый контент для меня, добавили флип. Немного тяжелее, но, чтобы умирал, такого не было. Лучший прокат сезона, но не максимум.

На отдыхе перезагрузился, морально и физически выдохнул. Во второй день после приезда попробовал произвольную.

– Как вам выступать без Евгения Плющенко?

– Я всегда в себе, поэтому сложно сказать. Были старты, когда ему удавалось найти нужные слова. Мы на связи, он в пятницу написал мне.

– Какие итоги сезона?

– Всегда хочется лучше, мог лучше. Рад, что нашел какие‑то свои удобные ботинки, которые не ломаются. Любое движение вперед – это хорошо. Надеюсь, это приведет к лучшему.

– Как вам выступать без жены?

– На связи с Сашей. Когда ты катаешься на льду, не думаешь о том, кто за бортиком. Думаешь о своем прокате, – цитирует Игнатова «Матч ТВ».

Также фигурист высказался о дальнейших планах.

– Это лучший прокат сезона, но не максимум.

– Кому первому позвоните после выхода со льда?

– Думаю, что жене.

– Какие планы?

– С пацанами сегодня на компы пойдем, а завтра утром полечу домой, – приводит слова Игнатова Sport24.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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