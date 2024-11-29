Евгения Медведева снялась в сериале «Универ. Молодые»
Евгения Медведева снялась в сериале «Универ. Молодые» на ТНТ.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию появилась в трейлере сериала.
Премьера ожидается в 2025 году.
Медведева о съемках в сериале: «Такой опыт был. У меня было два съемочных дня»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал team.moonbear
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