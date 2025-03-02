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Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри подтвердили, что будут выступать в дуэте

Танцоры на льду Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри подтвердили, что встали в пару.

Они опубликовали совместное заявление в соцсетях. 

«Четырнадцать лет назад наши пути пересеклись, словно две звезды, которым суждено было сиять на одном небе. Более десяти лет мы росли бок о бок, разделяя радости, трудности и непоколебимую страсть ко льду. Мы поддерживали друг друга на каждом этапе нашего пути, вдохновляли друг друга, даже не представляя, что однажды наши пути пересекутся на льду.

Сегодня вселенная предлагает нам новое приключение. Дуэт, рожденный из дружбы, уважения и любви к спорту. Танец, написанный годами и подпитываемый огнем наших мечтаний. Начинается новая история», – говорится в сообщении. 

Сизерону 30 лет, он является олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира в танцах на льду в дуэте с Габриэлой Пападакис. Фигуристы не выступали на соревнованиях после сезона-2021/22, а в декабре 2024-го объявили о завершении карьеры.

32-летняя Фурнье-Бодри – двукратный серебряный призер чемпионатов четырех континентов. Выступала с Николаем Соренсеном, но он был отстранен от соревнований из-за обвинений в сексуальном насилии.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Гийома Сизерона
танцы на льду
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Лоранс Фурнье-Бодри
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