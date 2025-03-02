Тарасова о возвращении Сизерона в спорт: «Интересно будет увидеть, что получится. Он очень одаренный человек»
Татьяна Тарасова отреагировала на новость о возобновлении карьеры Гийома Сизерона.
Сегодня французский фигурист выложил в инстаграме пост, где анонсировал, что завтра расскажет некие новости. По информации «Матч ТВ», он объявит о том, что образовал дуэт с Лоранс Фурнье-Бодри.
«Конечно, это нужно посмотреть, прежде чем что‑то говорить, это его личное дело – встать в пару с новой партнершей. Интересно будет увидеть, что получится, он очень одаренный человек, это видно», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости