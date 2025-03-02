Тарасова о возвращении Сизерона в спорт: «Интересно будет увидеть, что получится. Он очень одаренный человек»

Татьяна Тарасова отреагировала на новость о возобновлении карьеры Гийома Сизерона.

Сегодня французский фигурист выложил в инстаграме пост, где анонсировал, что завтра расскажет некие новости. По информации «Матч ТВ», он объявит о том, что образовал дуэт с Лоранс Фурнье-Бодри .

«Конечно, это нужно посмотреть, прежде чем что‑то говорить, это его личное дело – встать в пару с новой партнершей. Интересно будет увидеть, что получится, он очень одаренный человек, это видно», – сказала Тарасова .