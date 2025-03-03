Любовь Рубцова: «Плющенко – очень трудолюбивый и очень добрый. Я очень давно хотела к нему перейти»
В мае 2024 года Рубцова перешла от Алексея Василевского к Плющенко.
«Я оцениваю сезон очень хорошо, один из самых лучших именно в тренировочном процессе. Почему решила перейти к Евгению Викторовичу? Я очень давно хотела к нему, вот и решила. На первой тренировке, конечно, переживала, но был уже конец сезона. Я была в форме и очень хотела.
Евгений Викторович — очень трудолюбивый и очень добрый. Его самый главный совет, который он мне давал, — не расслабляться и всегда идти до конца.
Надеюсь, что в следующем сезоне вы увидите от меня четверные на соревнованиях, потому что летом планирую ими заняться и потом вставлять их в программу. Цель на следующий сезон — показать четверной и несколько ультра‑си в произвольной программе.
Меня вдохновляла и вдохновляет Александра Игнатова. Мы почти всегда раньше переодевались в одной раздевалке и много разговаривали», – рассказала Рубцова.
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