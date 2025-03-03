Любовь Рубцова: «Плющенко – очень трудолюбивый и очень добрый. Я очень давно хотела к нему перейти»

Фигуристка Рубцова рассказала, почему перешла тренироваться к Плющенко.

В мае 2024 года Рубцова перешла от Алексея Василевского к Плющенко .

«Я оцениваю сезон очень хорошо, один из самых лучших именно в тренировочном процессе. Почему решила перейти к Евгению Викторовичу? Я очень давно хотела к нему, вот и решила. На первой тренировке, конечно, переживала, но был уже конец сезона. Я была в форме и очень хотела.

Евгений Викторович — очень трудолюбивый и очень добрый. Его самый главный совет, который он мне давал, — не расслабляться и всегда идти до конца.

Надеюсь, что в следующем сезоне вы увидите от меня четверные на соревнованиях, потому что летом планирую ими заняться и потом вставлять их в программу. Цель на следующий сезон — показать четверной и несколько ультра‑си в произвольной программе.

Меня вдохновляла и вдохновляет Александра Игнатова. Мы почти всегда раньше переодевались в одной раздевалке и много разговаривали», – рассказала Рубцова .