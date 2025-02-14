Американский фигурист Максим Наумов будет тренировать детей группы его погибшего отца
Максим Наумов будет тренировать фигуристов группы его погибшего отца.
Об этом сообщила мать Вадима Наумова Ия Наумова.
Родители Максима Наумова Евгения Шишкова и Вадим Наумов, чемпионы мира в парном катании 1994 года, работали тренерами в США. 29 января они погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Церемония прощания пройдет 15 февраля в Бостоне.
«Максим держится, к нему отнеслись очень по-доброму там, где Вадим работал, он будет там тренироваться и готовиться.
Ему сказали, что может тренироваться бесплатно. И детей, которых Вадик тренировал, будет тренировать он. Будет и тренироваться, и тренировать», – сказала Наумова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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