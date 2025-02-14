11

Американский фигурист Максим Наумов будет тренировать детей группы его погибшего отца

Максим Наумов будет тренировать фигуристов группы его погибшего отца.

Об этом сообщила мать Вадима Наумова Ия Наумова.

Родители Максима Наумова Евгения Шишкова и Вадим Наумов, чемпионы мира в парном катании 1994 года, работали тренерами в США. 29 января они погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Церемония прощания пройдет 15 февраля в Бостоне.

«Максим держится, к нему отнеслись очень по-доброму там, где Вадим работал, он будет там тренироваться и готовиться.

Ему сказали, что может тренироваться бесплатно. И детей, которых Вадик тренировал, будет тренировать он. Будет и тренироваться, и тренировать», – сказала Наумова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Максим Наумов
ТАСС
мужское катание
logoсборная США
Вадим Наумов
Евгения Шишкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наумов и Торгашев не выступят на чемпионате четырех континентов. Их заменят Ма и Хиваташи
361 февраля, 07:15
Алексей Урманов: «С Шишковой и Наумовым я прошел весь спортивный путь вместе. Мы были очень хорошими друзьями»
530 января, 10:38
Максим Наумов не был в самолете, потерпевшем крушение в США («Р-Спорт»)
2130 января, 08:50
Рекомендуем
Главные новости
Даниелян о непопадании в финал Гран-при России: «Я уже не грущу. Я сегодня получил удовольствие, выступая перед публикой на шоу»
352 минуты назад
Дина Аверина – Дмитрию Соловьеву: «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком. Люблю тебя💙»
13сегодня, 20:49
Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут ритм-танцы
40сегодня, 20:31
Финал Гран-при России. Петросян, Горбачева, Муравьева, Садкова, Акатьева и Фролова выйдут на лед с короткими программами
67сегодня, 20:31
Финал Гран-при России. Кондратюк, Гуменник, Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
8сегодня, 20:29
Прощание с погибшими в авиакатастрофе Шишковой и Наумовым состоится 15 февраля
2сегодня, 20:12
Вайцеховская о Бойковой и Козловском: «Понятно было, что они отчаянно ищут внимания, которого им перестало хватать в прежнем штабе. Но как раз этого они, похоже, и не нашли»
145сегодня, 17:14
Александр Энберт: «Большинство зрителей будут рады видеть наших спортсменов. Отдельные протесты возможны, но не думаю, что будет масссовая тенденция»
6сегодня, 15:57
Ирина Роднина: «Норвегия – не самая мощная страна в фигурном катании. Посмотрим, будут ли их протест принимать всерьез»
10сегодня, 15:39
Глеб Лутфуллин: «Считаю себя хорошим фигуристом. Если бы была возможность поехать на Олимпиаду – то хотел бы»
20сегодня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
сегодня, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
12вчера, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
вчера, 14:09
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
12вчера, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
112 февраля, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
1612 февраля, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
112 февраля, 17:31
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита победили, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е, Танака и Нишияма – 3-и
12 февраля, 11:27
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
11 февраля, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
1611 февраля, 09:54
Рекомендуем