Сихарулидзе об олимпийском отборе: «Надеемся, в разумные сроки ISU удовлетворит наши заявки и мы спокойно будем продолжать готовиться»
Антон Сихарулидзе надеется, что ISU своевременно одобрит заявки от России.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) направила соответствующие заявки в ISU 28 февраля. Имена спортсменов публично не объявляли.
– Есть ли понимание у федерации, сколько времени потребуется ISU на рассмотрение и проверку заявок?
– Нет, мы этого не знаем, но надеемся, что в разумные сроки международная федерация удовлетворит наши заявки и мы спокойно будем продолжать готовиться, – ответил президент ФФККР Сихарулидзе.
Гуменник и Семененко вошли в заявку на участие в олимпийском отборе («Матч ТВ»)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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