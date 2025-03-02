Сихарулидзе об олимпийском отборе: «Надеемся, в разумные сроки ISU удовлетворит наши заявки и мы спокойно будем продолжать готовиться»

Антон Сихарулидзе надеется, что ISU своевременно одобрит заявки от России.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU ) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) направила соответствующие заявки в ISU 28 февраля. Имена спортсменов публично не объявляли.

– Есть ли понимание у федерации, сколько времени потребуется ISU на рассмотрение и проверку заявок?

– Нет, мы этого не знаем, но надеемся, что в разумные сроки международная федерация удовлетворит наши заявки и мы спокойно будем продолжать готовиться, – ответил президент ФФККР Сихарулидзе .

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