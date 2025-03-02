«Очень надеюсь, что поедут Гуменник и Дикиджи, но, мне кажется, федерация выберет Семененко». Константинова об олимпийском отборе
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян до квалификации на Игры-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.
«Я, конечно, очень надеюсь, что на Олимпиаду поедут Петр Гуменник и Влад Дикиджи. Но, мне кажется, наша федерация сделает выбор в пользу Жени Семененко, он очень стабилен, может собраться, когда нужно. У него есть опыт на Олимпиаде», – сказала бронзовый призер Универсиады-2019 Константинова.
Семененко участвовал в Олимпиаде-2022 в Пекине, где занял восьмое место.
По информации «Матч ТВ» в заявку Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на олимпийский отбор к Играм-2026 вошли Гуменник и Семененко. Кто из них указан основным, а кто запасным – не уточняется.
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