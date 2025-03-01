Алексей Мишин: «Я думаю, что наше фигурное катание не только выдерживает отстранение, но и прогрессирует»

Мишин считает, что российское фигурное катание прогрессирует в период отстранения.

«Я думаю, что наше фигурное катание не только выдерживает отстранение, но и прогрессирует. Как все процессы в природе колебательные, так и у нас в фигурном катании – какие-то виды подрастают и укрепляются, в каких-то видах резкого изменения нет.

Когда-то была английская школа танцев на льду – Джейн Торвилл и Кристофер Дин и другие многократные чемпионы мира. Тогда мы смотрели и думали, что это будет вечно, однако вечно не получилось. Когда-то было французское фигурное катание – Ален Кальма, Ален Жилетти, думали, что французов не обыграть. Так и внутри страны один вид более резко развивается, другой накапливает силы.

Думаю, что с нашим фигурным катанием все благополучно. Залог того, что наше фигурное катание по-прежнему развивается, прежде всего в системе, существующей в фигурном катании, в системе соревнований, отборов, маленьких стартов олимпийских надежд – мемориал Жука, первенства по своему возрасту, региональные первенства, система судейства, подготовка судей, подготовка тренеров, система высшего образования в спорте. Я думаю, здесь, скорее всего, лежит основа того, что наше фигурное катание развивается хорошо», – сказал тренер Алексей Мишин.