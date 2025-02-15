«Пердит в диктофон». Журналист Дмитрий Кузнецов приложил аудио, как Мишин отказался отвечать на вопросы про отбор на Олимпиаду

Мишин не стал отвечать на вопрос, кого из фигуристов отправлять на Олимпиаду.

Диалог с тренером Алексеем Мишиным приводит журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов. – Кого теперь отправлять на Олимпиаду? – (молчание 30 секунд) – А звук какой-нибудь можно? – (пердит в диктофон ) – А насчет идеи дополнительных прокатов вы не против? – Уже... (машет руками, изображая крест) В финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске победил Петр Гуменник, Марк Кондратюк стал вторым, Евгений Семененко – третьим.