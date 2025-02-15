«Пердит в диктофон». Журналист Дмитрий Кузнецов приложил аудио, как Мишин отказался отвечать на вопросы про отбор на Олимпиаду
Мишин не стал отвечать на вопрос, кого из фигуристов отправлять на Олимпиаду.
Диалог с тренером Алексеем Мишиным приводит журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов.
– Кого теперь отправлять на Олимпиаду?
– (молчание 30 секунд)
– А звук какой-нибудь можно?
– А насчет идеи дополнительных прокатов вы не против?
– Уже... (машет руками, изображая крест)
В финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске победил Петр Гуменник, Марк Кондратюк стал вторым, Евгений Семененко – третьим.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кузнецова
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