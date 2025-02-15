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«Пердит в диктофон». Журналист Дмитрий Кузнецов приложил аудио, как Мишин отказался отвечать на вопросы про отбор на Олимпиаду

Мишин не стал отвечать на вопрос, кого из фигуристов отправлять на Олимпиаду.

Диалог с тренером Алексеем Мишиным приводит журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов.

– Кого теперь отправлять на Олимпиаду?

– (молчание 30 секунд)

– А звук какой-нибудь можно?

– (пердит в диктофон)

– А насчет идеи дополнительных прокатов вы не против?

– Уже... (машет руками, изображая крест)

В финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске победил Петр Гуменник, Марк Кондратюк стал вторым, Евгений Семененко – третьим.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кузнецова
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logoсборная России
мужское катание
logoАлексей Мишин
олимпийская квалификация
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