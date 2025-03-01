Тарасова о прокате Костылевой: «Феноменально. За последние 55 лет не видела ни одной такой девочки. Она выиграла бы взрослый чемпионат мира»

Татьяна Тарасова назвала феноменальным выступление Елены Костылевой.

13-летняя Костылева победила в финале Гран-при России среди юниоров. В произвольной программе она прыгнула три квада и два тройных акселя.

«Это большой успех. Это было не просто хорошо или очень хорошо, а феноменально. Я смотрю женское катание последние 55 лет и не видела ни одного такого проката и ни одной такой девочки.

Она одарена от бога, надеюсь, у нее не будет никаких травм. Если бы она сегодня выступала на чемпионате мира, то выиграла бы и по детям, и по взрослым.

Это успех и для ее тренера Евгения Плющенко. Я уже поздравила его с этим достижением. С такими талантливыми детьми очень тяжело работать, но у него это прекрасно получается», – сказала заслуженный тренер СССР.

Лучшая юниорка России теперь у Плющенко, а не у Тутберидзе: выиграла все в сезоне