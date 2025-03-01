Елена Костылева: «Пять ультра-си – не предел, буду добавлять четверные. В кого такой сильный характер? В родителей»

Костылева заявила, что планирует добавлять еще четверные прыжки в программу.

Фигуристка Елена Костылева победила в финале Гран-при среди юниоров в Калуге. Она прыгнула в произвольной программе три квада, а также два тройных акселя.

– Для меня неудачный прокат (короткой программы) не значит, что я должна по‑другому катать произвольную. Это случайность для меня, собралась и откатала произвольную абсолютно спокойно. Почему случилась бабочка? Из-под меня выехал конек, хотела взатяг сделать аксель. Это моя ошибка, нужно было просто крутить и сделать.

– Пять ультра‑си в произвольной программе – это предел?

– Нет предела ни у кого, конечно, я буду свой контент увеличивать и добавлять четверные. Какие четверные? Пока секрет.

– Над чем вам еще нужно работать?

– Нужно работать над заходами и над дедакшеном в произвольной. В короткой убрали этот дедакшен, в произвольной заходы укоротили, сделали посложнее, но будем еще стараться укорачивать заходы.

– В кого у вас такой сильный характер?

– В родителей, – сказала победительница первенства России среди юниоров.