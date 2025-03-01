Плющенко о победе Костылевой: «У нее премия, денежный бонус, как всегда. Все впереди»

Елена Костылева рассказала, как отпразднует победу в финале Гран-при России.

Фигуристка победила на соревнованиях юниоров в Калуге. Она прыгнула в произвольной программе три четверных, а также два тройных акселя.

– Как поздравил тренер с победой?

– Хорошо поздравил.

– Как отпразднуешь?

– Завтра пойдем в магазин косметики, – сказала Костылева.

«Мы сейчас возвращаемся, у нее премия, денежный бонус, как всегда. Все впереди», – добавил тренер фигуристки Евгений Плющенко.