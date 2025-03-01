Плющенко о победе Костылевой: «У нее премия, денежный бонус, как всегда. Все впереди»
Елена Костылева рассказала, как отпразднует победу в финале Гран-при России.
Фигуристка победила на соревнованиях юниоров в Калуге. Она прыгнула в произвольной программе три четверных, а также два тройных акселя.
– Как поздравил тренер с победой?
– Хорошо поздравил.
– Как отпразднуешь?
– Завтра пойдем в магазин косметики, – сказала Костылева.
«Мы сейчас возвращаемся, у нее премия, денежный бонус, как всегда. Все впереди», – добавил тренер фигуристки Евгений Плющенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости