Александра Трусова примет участие в женском «Форуме в большом городе» в Москве

Серебряный призер Олимпиады-2022 в фигурном катании Александра Игнатова (Трусова ) вошла в список участниц женского «Форума в большом городе».

Мероприятие от VK пройдет в Москве 5 марта. Его гостями станут блогеры, медиаменеджеры и авторы контента, которые используют цифровые платформы для самореализации.

В программу войдут открытые диалоги и мастер-классы, посвященные различным сферам деятельности.

Среди спикеров и экспертов форума – Екатерина Мизулина, Алена Долецкая, Юлия Меньшова, Анфиса Чехова и другие.