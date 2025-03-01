Александра Трусова примет участие в женском «Форуме в большом городе» в Москве
Серебряный призер Олимпиады-2022 в фигурном катании Александра Игнатова (Трусова) вошла в список участниц женского «Форума в большом городе».
Мероприятие от VK пройдет в Москве 5 марта. Его гостями станут блогеры, медиаменеджеры и авторы контента, которые используют цифровые платформы для самореализации.
В программу войдут открытые диалоги и мастер-классы, посвященные различным сферам деятельности.
Среди спикеров и экспертов форума – Екатерина Мизулина, Алена Долецкая, Юлия Меньшова, Анфиса Чехова и другие.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт «Форума в большом городе»
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