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Финал Гран-при среди юниоров. Наката выиграл короткую программу, Санчес – 2-й, Вацлавик – 3-й

Японец Рио Наката выиграл короткую программу в финале Гран-при среди юниоров.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Гренобль, Франция

Юниоры

Короткая программа

1. Рио Наката (Япония) – 79,39

2. Джейкоб Санчес (США) – 79,24

3. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 72,72

4. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 72,17

5. Мин Гю Со (Южная Корея) – 69,68

6. Сена Такахаши (Япония) – 61,83

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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мужское катание
logoГран-при среди юниоров
результаты
logoсборная Южной Кореи
Яньхао Ли
Мин Гю Со
logoсборная США
logoсборная Японии
сборная Словакии
Сена Такахаши
Лукаш Вацлавик
сборная Новой Зеландии
Джейкоб Санчес
Рио Наката
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