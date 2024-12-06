Финал Гран-при среди юниоров. Наката выиграл короткую программу, Санчес – 2-й, Вацлавик – 3-й
Японец Рио Наката выиграл короткую программу в финале Гран-при среди юниоров.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Юниоры
Короткая программа
1. Рио Наката (Япония) – 79,39
2. Джейкоб Санчес (США) – 79,24
3. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 72,72
4. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 72,17
5. Мин Гю Со (Южная Корея) – 69,68
6. Сена Такахаши (Япония) – 61,83
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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