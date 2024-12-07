Финал Гран-при среди юниоров. Наката, Санчес, Вацлавик, Яньхао Ли, Мин Гю Со и Такахаши покажут произвольные программы

Наката и Санчес выступят в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Финал Гран-при по фигурному катанию Гренобль, Франция Юниоры Произвольная программа Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. Первая разминка 1. Сена Такахаши (Япония) 2. Мин Гю Со (Южная Корея) 3. Яньхао Ли (Новая Зеландия) 4. Лукаш Вацлавик (Словакия) 5. Джейкоб Санчес (США) 6. Рио Наката (Япония) Короткая программа 1. Рио Наката (Япония) – 79,39 2. Джейкоб Санчес (США) – 79,24 3. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 72,72 4. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 72,17 5. Мин Гю Со (Южная Корея) – 69,68 6. Сена Такахаши (Япония) – 61,83 Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс