Софья Титова: «У меня остались очень позитивные эмоции после выступления. Я смогла показать все, что запланировала»
За прокат фигуристка, представляющая Армению, получила 55,13 балла.
«У меня остались очень позитивные эмоции после выступления. Я смогла показать все, что запланировала.
Конечно, были небольшие ошибки, над которыми я буду работать. Это всего лишь мои вторые международные соревнования, и это незабываемое чувство. Я просто хочу насладиться этим опытом», – сказала Титова.
Также фигуристка объяснила, почему больше не исполняет элементы ультра-си.
«Сначала я начала расти, а потом у меня была травма, серьезная. Она у меня до сих пор, сломанный палец ноги. Он все еще беспокоит меня, но я могу с этим жить.
После Volvo Cup я начала работать над каскадом три – три и добавила его в свою программу.
Моя цель на этом турнире — просто насладиться опытом и показать свои программы», – отметила Титова.
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