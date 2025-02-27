Софья Титова: «У меня остались очень позитивные эмоции после выступления. Я смогла показать все, что запланировала»

Софья Титова оценила выступление в короткой программе на ЧМ среди юниоров.

За прокат фигуристка, представляющая Армению, получила 55,13 балла.

«У меня остались очень позитивные эмоции после выступления. Я смогла показать все, что запланировала.

Конечно, были небольшие ошибки, над которыми я буду работать. Это всего лишь мои вторые международные соревнования, и это незабываемое чувство. Я просто хочу насладиться этим опытом», – сказала Титова.

Также фигуристка объяснила, почему больше не исполняет элементы ультра-си.

«Сначала я начала расти, а потом у меня была травма, серьезная. Она у меня до сих пор, сломанный палец ноги. Он все еще беспокоит меня, но я могу с этим жить.

После Volvo Cup я начала работать над каскадом три – три и добавила его в свою программу.

Моя цель на этом турнире — просто насладиться опытом и показать свои программы», – отметила Титова.