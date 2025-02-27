39

Софья Титова: «У меня остались очень позитивные эмоции после выступления. Я смогла показать все, что запланировала»

Софья Титова оценила выступление в короткой программе на ЧМ среди юниоров.

За прокат фигуристка, представляющая Армению, получила 55,13 балла. 

«У меня остались очень позитивные эмоции после выступления. Я смогла показать все, что запланировала. 

Конечно, были небольшие ошибки, над которыми я буду работать. Это всего лишь мои вторые международные соревнования, и это незабываемое чувство. Я просто хочу насладиться этим опытом», – сказала Титова. 

Также фигуристка объяснила, почему больше не исполняет элементы ультра-си. 

«Сначала я начала расти, а потом у меня была травма, серьезная. Она у меня до сих пор, сломанный палец ноги. Он все еще беспокоит меня, но я могу с этим жить.

После Volvo Cup я начала работать над каскадом три – три и добавила его в свою программу.

Моя цель на этом турнире — просто насладиться опытом и показать свои программы», – отметила Титова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
чемпионат мира среди юниоров
женское катание
logoСофья Титова
сборная Армении
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Шимада выиграла короткую программу, Гургенидзе – 2-я, Накаи – 3-я, Калугина – 16, Титова – 20-я
42427 февраля, 16:58
Бывшие российские фигуристы съехались на юниорский ЧМ: от кого ждем медали?
3726 февраля, 10:50
Мама Титовой о контракте с «Ангелами Плющенко»: «Мы его не с закрытыми глазами подписывали, а советовались с юристом. Он дает уверенность и поддержку»
4623 января, 18:06
Главные новости
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Шимада, Гургенидзе, Накаи, Лин-Грейси, Гойдина, Калугина, Титова выступят с произвольными программами
4вчера, 21:25
Финал Гран-при России. КМС. Лазарев, Сарновский, Колесников, Ковтун, Солодников, Федотов выступят с произвольными программами
1вчера, 21:24
Финал Гран-при России. КМС. Двоеглазова, Костылева, Базылюк, Петрова, Лукашова, Рубцова выступят с произвольными программами
2вчера, 21:16
⚡️ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Наката победил, Мин Гю Со – 2-й, Хагара – 3-й
44вчера, 20:35
Никита Сарновский: «Настроил голову по-другому. Надо было просто сделать свою работу, ни за чем не гнаться. Отпрыгал и отпрыгал»
12вчера, 18:12
⚡ Финал Гран-при России. КМС. Лазарев выиграл короткую программу, Сарновский – 2-й, Колесников – 3-й, Федотов – 8-й
536вчера, 17:36
Берулава о ЧМ среди юниоров: «Здесь есть фигуристы старше меня, правила это разрешают. Так почему бы нам не соревноваться здесь?»
14вчера, 17:34
Закарян о вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне : «Самые известные люди Америки должны быть. Надеюсь, Овечкин будет присутствовать»
5вчера, 17:18
Лев Лазарев: «Перед финалом Гран-при я очень много работал над непрыжковыми, в особенности над вращениями»
11вчера, 17:02
Алиса Двоеглазова: «Я не смогла заселиться в отель при катке, живу в другом, там на всей улице отключился свет, и пришлось краситься и собираться в темноте с фонариком»
14вчера, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Метелкина и Берулава, Голиченко и Даренский, Чжан Цзясюань и Ихан Хуан выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 21:49
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
вчера, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
727 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
921 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00