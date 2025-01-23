  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мама Титовой о контракте с «Ангелами Плющенко»: «Мы его не с закрытыми глазами подписывали, а советовались с юристом. Он дает уверенность и поддержку»
46

Мама Титовой о контракте с «Ангелами Плющенко»: «Мы его не с закрытыми глазами подписывали, а советовались с юристом. Он дает уверенность и поддержку»

Мама Софьи Титовой рассказала о расходах на занятия дочери фигурным катанием.

Титова тренируется в академии «Ангелы Плющенко» и выступает за сборную Армении. Мама Софьи – Лидия Торопова

– Ребенок в фигурном катании дорого обходится семье?

– Недешево. Люди, которые далеки от фигурного катания, не понимают, как можно вкладывать такие деньги. Пока они маленькие, все исключительно на плечах родителей. Сейчас гораздо легче, конечно, Академия берет на себя основную часть расходов. Вся подготовка и проживание – на тех спонсорах, которые Софью давно поддерживают.

– У вас тоже подписан контракт с Академией?

– Да, но я ничего страшного в этом не вижу. Мы же его не с закрытыми глазами подписывали, а советовались с юристом. Я бы даже сказала, что такой контракт дает уверенность и поддержку, – сказала Торопова. 

– Софья, а зарплату тебе платят? Или стипендию?

– Нет, разве что мама с папой. Ну и плюс гонорары за шоу, у меня выходят хорошие деньги. Но я выступаю много – этой зимой в Москве у меня было два премьерных спектакля. Занятость сумасшедшая: днем выступала в «Золушке», а потом до пяти утра репетировала «Спящую красавицу».

Но сейчас у нас упор на подготовку к соревнованиям. Хотя на шоу получается тренировать скольжение, связки и непрыжковые элементы, а прыгать в нормальном режиме врачи не разрешают, – ответила фигуристка. 

Главная юниорка Плющенко сменила флаг из-за российского судейства. Мы с ней поговорили

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
женское катание
сборная Армении
logoСофья Титова
logoАкадемия Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Титова о планах вернуть ультра-си: «Когда ногу залечу – конечно. Очень надеюсь, что у меня получится, амбиции никуда не делись»
16вчера, 17:15
Титова о переходе в Армению: «Изначально это была идея родителей, а тренеры потом нас поддержали»
17вчера, 17:00
Софья Титова: «За Армению выступаю по семейным обстоятельствам. Ну и мне очень нравится эта страна, всегда с удовольствием туда приезжаю»
4017 января, 16:49
Рекомендуем
Главные новости
Вайцеховская о регламенте отбора в финал Гран-при: «Наиболее удручает, что в ФФКР который год не могут понять: любое решение должно сопровождаться объяснением – официальным и своевременным»
18 минут назад
«Разве задача спортсменов обсуждать федерацию? У них задача выступать». Тарасова о регламенте отбора в финал Гран-при России
2547 минут назад
«Не особо разбираюсь в каблуках, но, взглянув на тебя, думаю, тебе понравится». Галлямов подарил женские туфли Игнатову
75сегодня, 14:13Видео
Чемпионат США. Лью, Теннелл, Гленн и Эверхардт выступят с произвольными программами
71сегодня, 14:00
Малинин о толстовке с протоколом произвольной на финале Гран-при: «Для меня точка отсчета, напоминание, с чего я начинал на пути к семи четверным»
8сегодня, 13:57
Даниил Самсонов: «Я получил вызов на финал Гран-при России. Готовлюсь и очень надеюсь, что получится показать неплохое катание»
62сегодня, 13:49
Малинин о чемпионате США: «В мою подготовку вмешалась пара мелких травм плюс очередная проблема с ботинком»
5сегодня, 13:35
Губерниев о рекламных заработках фигуристок: «Трусова попадает в аудиторию, а условная Загитова попадает меньше. Спрос рождает предложение»
66сегодня, 12:23
Тренер Попова: «Мы получили вызов от ФФККР на финал Гран-при. К турниру готовимся по плану»
29сегодня, 11:53
Рудковская об исследовании про рекламные доходы фигуристок: «Цифры завышены минимум в два раза. Таких сумм просто не существует»
31сегодня, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Малинин: «Иногда я прыгаю четверной аксель без проблем, а иногда прямо заставляю себя на него зайти»
сегодня, 13:41
Софья Акатьева: «В этом году сдаю ЕГЭ. Выбор – химия и биология. Очень нравятся эти предметы»
12сегодня, 09:06Фото
Чемпионат США. Кам и О’Ши выиграли короткую программу, Ефимова и Митрофанов – 3-и
сегодня, 06:31
Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин победили в танцах на льду среди мастеров спорта, Пестова и Лагутов – по КМС
1вчера, 19:04
Турнир на призы президента ФФКМ. Пузин победил, Автушенко – 2-й, Сенцов – 3-й
6вчера, 10:57
Дмитрий Алиев показал, как исполняет на тренировке четверной лутц
38вчера, 10:14Видео
Турнир на призы президента ФФКМ. Важнова победила, Нелюбова – 2-я, Черникова – 3-я, Агаева – 4-я
1121 января, 12:16
Галлямов о четверном акселе Дикиджи: «Не стал его отговаривать, зачем зарывать потенциал? С моей стороны, как капитану, было бы нечестно запретить»
520 января, 13:45
Радионова о чемпионате России по прыжкам: «Формат классный, интересный. Думаю, другие страны подхватят, и, возможно, он станет официальным»
219 января, 20:48
Артем Грицаенко: «В финале у нас была грубая ошибка на прыжке, поэтому получилось второе место. Но мы рады, что встали на пьедестал»
118 января, 20:04
Рекомендуем