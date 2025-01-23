Мама Титовой о контракте с «Ангелами Плющенко»: «Мы его не с закрытыми глазами подписывали, а советовались с юристом. Он дает уверенность и поддержку»

Мама Софьи Титовой рассказала о расходах на занятия дочери фигурным катанием.

Титова тренируется в академии «Ангелы Плющенко» и выступает за сборную Армении. Мама Софьи – Лидия Торопова

– Ребенок в фигурном катании дорого обходится семье?

– Недешево. Люди, которые далеки от фигурного катания, не понимают, как можно вкладывать такие деньги. Пока они маленькие, все исключительно на плечах родителей. Сейчас гораздо легче, конечно, Академия берет на себя основную часть расходов. Вся подготовка и проживание – на тех спонсорах, которые Софью давно поддерживают.

– У вас тоже подписан контракт с Академией?

– Да, но я ничего страшного в этом не вижу. Мы же его не с закрытыми глазами подписывали, а советовались с юристом. Я бы даже сказала, что такой контракт дает уверенность и поддержку, – сказала Торопова.

– Софья, а зарплату тебе платят? Или стипендию?

– Нет, разве что мама с папой. Ну и плюс гонорары за шоу, у меня выходят хорошие деньги. Но я выступаю много – этой зимой в Москве у меня было два премьерных спектакля. Занятость сумасшедшая: днем выступала в «Золушке», а потом до пяти утра репетировала «Спящую красавицу».

Но сейчас у нас упор на подготовку к соревнованиям. Хотя на шоу получается тренировать скольжение, связки и непрыжковые элементы, а прыгать в нормальном режиме врачи не разрешают, – ответила фигуристка.

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