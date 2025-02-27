Ирина Роднина: «Сначала МОК призывал федерации не допускать российских спортсменов. Теперь призвал, чтобы допускали. Надежда есть»

Ирина Роднина считает, что есть надежда на допуск россиян к Олимпиаде.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации зимних видов допустить российских и белорусских атлетов до квалификации на Игры-2026.

«Часть уже приняли такое решение. Да, с определенными ограничениями. Но приняли. Они призвали те федерации, которые пока не сделали никаких решений в отношении российских спортсменов.

МОК их призвал. Сначала он призывал федерации не допускать российских спортсменов. Теперь он их призвал, чтобы они допускали российских спортсменов, ха-ха. Надежда есть», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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