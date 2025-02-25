Роднина о призыве МОК допустить россиян к олимпийскому отбору: «Наконец-то включили мозги! Радостная новость, теперь главное, чтобы она была реализована»
Ирина Роднина отреагировала на призыв МОК допустить россиян к отбору на Олимпиаду.
Ранее шведский канал SVT сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации зимних видов спорта допустить россиян и белорусов до квалификации к Олимпийским играм в Милане.
«Наконец-то включили мозги! Это радостная новость, теперь самое главное, чтобы она была реализована», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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