Роднина о Бахе во главе МОК: «Кому-то, может, и понравилось, что удалили российских спортсменов. Его дальнейшая деятельность – это его личные амбиции»
«Не самый приятный след оставляет Томас Бах в истории спорта. Это не только санкции (против российских спортсменов), но и его невнятная политика. Надежда на нового президента МОК всегда должна быть.
Другой вопрос – кому доверят? Человек не может продвигать только свое мнение, потому что это работа целого комитета, это мнение большинства. Да, личность и харизма кандидата имеют огромное значение в принятии решений, но это далеко не самостоятельная деятельность.
Разную оценку дадут Томасу Баху. Ясное дело, не совсем положительную. От того, что он отработал два срока, выводы можно сделать разные. Кому-то, может, и понравилось, что удалили российских спортсменов. Его дальнейшая деятельность – это его личные амбиции. Тут оценку не дашь», – сказала Роднина.
Выборы нового главы МОК пройдут 20 марта.
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