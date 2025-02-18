Роднина о Бахе во главе МОК: «Кому-то, может, и понравилось, что удалили российских спортсменов. Его дальнейшая деятельность – это его личные амбиции»

Ирина Роднина рассказала, какую оценку дадут Томасу Баху как президенту МОК.

«Не самый приятный след оставляет Томас Бах в истории спорта. Это не только санкции (против российских спортсменов), но и его невнятная политика. Надежда на нового президента МОК всегда должна быть.

Другой вопрос – кому доверят? Человек не может продвигать только свое мнение, потому что это работа целого комитета, это мнение большинства. Да, личность и харизма кандидата имеют огромное значение в принятии решений, но это далеко не самостоятельная деятельность.

Разную оценку дадут Томасу Баху. Ясное дело, не совсем положительную. От того, что он отработал два срока, выводы можно сделать разные. Кому-то, может, и понравилось, что удалили российских спортсменов. Его дальнейшая деятельность – это его личные амбиции. Тут оценку не дашь», – сказала Роднина.

Выборы нового главы МОК пройдут 20 марта.