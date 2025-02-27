Роднина о выборах главы МОК: «Для нас точно нехорошо, если изберут Коу – одного из наиболее ярких претендентов. Он нас совсем не жалует»

Ирина Роднина назвала возможное избрание Коу главой МОК нежелательным для России.

Выборы главы Международного олимпийского комитета пройдут 20 марта. Одним из кандидатов является глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

– Мы вернемся, это не вопрос. Вопрос только когда и на каких условиях. Это единственное. Могу сказать, что для нас точно не очень хорошо, если изберут Коу, который считается в данный момент одним из наиболее ярких претендентов. Ведь по своей деятельности в международной федерации он нас совсем не жалует.

– К сожалению.

– Не к сожалению, а есть причины и достаточно объективные. Поэтому надеюсь, что это будет не его единоличное решение, а все-таки его будут принимать и другие члены, президиум МОК, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Также Роднина высказалась о возможном восстановлении в правах Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее президент Федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев сообщил о предварительном разговоре с МОК о восстановлении ОКР .

«Раз уже что-то подписали, значит, возможно [восстановление]», – цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

«Если позвонит Путин, я возьму трубку». Коу пообещал вернуть наших, когда возглавит МОК