Худайбердиева сравнила олимпийский отбор с «русской рулеткой»: «Если основного номера не одобряют, то не едет никто, то есть квоты не будет вообще»

Елизавета Худайбердиева сравнила олимпийский отбор с «русской рулеткой».

Об этом фигуристка высказалась в беседе с олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой и комментатором Андреем Журанковым в подкасте «Ход коньком».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному). Худайбердиева в нынешнем сезоне заняла второе место на чемпионате России в танцах на льду вместе с Егором Базиным.

Худайбердиева: Я просто не очень понимаю вообще всей шумихи вокруг состава запаса, потому что все же понимают, как это будет работать: что если, например, у нас отправляют заявку и основного кандидата одобряют, то запасной едет только в случае травмы основного, и это если запасного еще одобрят.

Боброва: Но он же все равно должен быть, этот запасной?

Худайбердиева: А если основного номера не одобряют, то не едет никто, то есть квоты не будет вообще.

Журанков: В смысле, если не отбирается на квалификационном отборе?

Худайбердиева: Нет, если по какой-то причине говорят, что он не согласован, то не едет никто. Это одна попытка, русская рулетка.

Боброва: Действительно, русская.