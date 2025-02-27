«Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, снятие с соревнований». София Дзепка не выступит на Кубке Федерации из-за болезни
«Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, снятие с соревнований.
Болезнь. Всегда приходит, когда не ждешь. Иногда малюсенький вирус может перевернуть все планы.
Отрицание. Да ну, не может быть, не выспалась. Чуть першит горло. Не заболела я... Мне нельзя болеть, некогда! У меня финал Гран-при среди юниоров в Калуге!
Гнев. Я не согласна на болезнь! Какая болезнь!!!
Торг. Доктор, мне очень надо быстрее! Может, ускорим? Какую таблеточку выпить? Должно же быть чудодейственное средство? Может, на ночь чая с медом/малиной/лимоном, волшебный горчичник и проснусь в порядке?
Депрессия. Поплакала... Снова поплакала. Тренировалась, работала... планировала... Грустно за перемену планов, обидно за то, что должна уже быть в дороге в Калугу, а нет сил просто встать с кровати...
Принятие. Это самое сложное. Знаю, что переживу, что выздоровею, что впереди еще будут соревнования, но все равно ужасно грустно.
Друзья, мне ужасно жаль, что не встретимся с вами на Кубке Федерации среди юниоров. Но буду делать все возможное, чтобы поскорее выздороветь и снова выйти на лед», – написала Дзепка, которая в этом году стала призером первенства России среди юниоров.
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