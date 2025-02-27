Лукас Бричги: «Надеюсь, Гуменник меня помнит, я сейчас смотрел с ним несколько видео. У россиян впечатляющие программы»

Лукас Бричги рассказал, с кем он общался из российских фигуристов.

– Есть ли у тебя друзья-фигуристы в России? Общаешься ли ты с кем-то из России?

– Раньше, то есть до начала всей ситуации, я был не так известен. Я даже не помню, катался ли тогда по этапам Гран-при. Я даже особо не пересекался с россиянами, потому что занимал свои 15-е места. Сейчас, возможно, все было бы немного по-другому. Я бы чаще встречался с ними на Гран-при или где-то еще контактировал.

Но в юниорские времена я знал некоторых людей, потому что много соревновался с россиянами. Например, Петр Гуменник – я соревновался с ним много лет, надеюсь, он меня помнит. Я смотрел несколько видео с ним сейчас. Видел, что он стал очень высоким. Когда я с ним соревновался, он был таким маленьким, невинным мальчиком на юниорских Гран-при! Сейчас я смотрел какие-то соревнования, может, это был чемпионат России. У них впечатляющие программы.

По крайней мере технически: все эти четверные, которые они делают, – это безумие. И девочки тоже впечатляют. Не могу сказать однозначно, хорошо это или плохо, что они снова могут соревноваться, но лично я, чисто со стороны спорта, немного скучаю по тому уровню. Однако это очень сложный вопрос, – сказал чемпион Европы швейцарец Бричги .

Гуменник в нынешнем сезоне выиграл финал Гран-при России и занял четвертое место на чемпионате страны.

Евро выиграл фигурист с контентом из нулевых. Это сигнал нашим парням – фанатам сложности?