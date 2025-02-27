Лукас Бричги: «Наверное, я не стал бы чемпионом Европы, если бы катались россияне. Без них уровень во многих дисциплинах упал»

Лукас Бричги считает, что не стал бы чемпионом Европы в случае участия россиян.

Швейцарский фигурист Бричги выиграл чемпионат Европы в нынешнем сезоне. Россияне не были допущены до соревнований.

– Российским фигуристам теперь разрешено участвовать в нейтральном статусе фактически в двух турнирах: в олимпийской квалификации и на Олимпийских играх. Как ты относишься к тому, что им разрешили вернуться?

– Есть две точки зрения. Если посмотреть на это с политической точки зрения, то всегда можно сказать: тяжелая ситуация все еще продолжается. С другой стороны, если честно, уровень во многих дисциплинах без россиян упал. Снизился у девочек, в парном катании.

У нас еще есть потрясающие фигуристы, помимо россиян. Но русские буквально доминировали, по крайней мере, в женском одиночном и парах, также немного в танцах. Мужчины тоже были очень хороши, хоть и не всегда доминировали.

Еще сейчас не хватает зрителей. Когда мы катались с россиянами, на аренах было просто больше людей, поскольку они большие поклонники фигурного катания. По этим вещам я точно немного скучаю. Ну, кроме разговоров о политике. Но, говоря о самом катании, точно чего-то не хватает. Мне тоже повезло в какой-то мере, что их здесь нет. Я бы, наверное, не стал чемпионом Европы, если бы они катались.

Сейчас что бы я ни сказал, это точно кому-то не понравится, потому что я знаю, что некоторые не хотят, чтобы они не соревновались из-за ситуации на Украине. Также знаю, что другие люди хотят, чтобы они соревновались, потому что конкуренция может повлиять на хороший уровень катания. В общем, я не знаю, у меня действительно нет мнения по этому поводу, – ответил Бричги.

Евро выиграл фигурист с контентом из нулевых. Это сигнал нашим парням – фанатам сложности?