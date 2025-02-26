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Иоланда Чен: «Уверена, на Олимпиаду-2026 наши спортсмены поедут с флагом и гимном. МОК нас боится. Им прикажут допустить нас, вот увидите»

Иоланда Чен считает, что МОК боится России.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации допустить российских и белорусских атлетов до квалификации на Олимпиаду-2026.

«Вот уже заговорили о допуске наших спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры. Это потому, что МОК боится нас. Если нас вообще не будет на Олимпиаде в любом статусе, это будет катастрофой.

Но я уверена, что на Игры 2026 года наши спортсмены поедут с национальным флагом и гимном. Международные федерации просто держат нос по ветру, когда им дадут новую отмашку сверху. Все они повязаны деньгами и политической ситуацией. Как прикажут им, так и сделают.

А прикажут им допустить наших спортсменов на Олимпиаду, вот увидите. Что касается наших врагов и тех, кто выступает против возвращения российских спортсменов, отвечу китайской мудростью: мы тихо посидим на берегу и подождем, когда их трупы проплывут мимо по реке», – сказала призер ЧМ в тройном прыжке, комментатор.

Обрадовались, что МОК допустил наших к зимней Олимпиаде? Подождите

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoМОК
logoИоланда Чен
отстранение и возвращение России
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