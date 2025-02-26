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Кремлев − о предложении МОК допустить россиян в нейтральном статусе к ОИ-2026: «Печально видеть восторги. Флаг и гимн для спортсмена − сердце и душа»

Умар Кремлев раскритиковал идею МОК допустить россиян на ОИ-2026 в нейтральном статусе.

«Печально видеть такие новости, а точнее — такую подачу: с восторгом говорить о том, что кто-то кого-то ждет, но в нейтральном статусе.

Флаг и гимн для спортсмена − это его сердце и душа. Такие заявления − обычная игра на фоне текущей обстановки. Заявления МОК, а точнее, Томаса Баха и его жалких приспешников, являющихся лишь марионетками, по-прежнему остаются политизированными и основанными лишь на ситуации вокруг диалога между двумя мировыми лидерами, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, благодаря которым, я уверен, вскоре все наладится.

В данном случае подчеркиваю, что именно Томас Бах продолжает оставаться политической проституткой, меняющей свое мнение по дуновению ветра. Только боксеры показали независимость и отстояли право на флаг и гимн для всех стран и спортсменов. Уверен, что в скором времени мы добьемся полного возвращения спорта, независимого от политики!» − написал в телеграм-канале босс IBA Умар Кремлев.

Обрадовались, что МОК допустил наших к зимней Олимпиаде? Подождите

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Умара Кремлева
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logoбокс
logoУмар Кремлев
IBA
logoОлимпиада-2026
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