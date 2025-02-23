Кондратюк о том, какой элемент хотел бы выучить: «В Америке есть один парень и в Петербурге еще один. Вот они делают четверной аксель»
Марк Кондратюк заявил, что хотел бы выучить четверной аксель.
— Сезон почти подошел к концу. Выделите самые яркие моменты.
— Наверное, этот сезон прошел довольно хорошо. Ярких моментов было много. Если говорить конкретно, то выделю контрольные прокаты, финал Гран‑при и этап в Магнитогорске.
— Какой элемент хотели бы выучить?
— В Америке есть один парень (Илья Малинин) и в Петербурге еще один (Владислав Дикиджи). Вот они делают четверной аксель. Было бы прикольно. Получится — отлично. Если нет — то не судьба.
— Вы занимаетесь живописью. В каком стиле?
— Периодически. Сейчас как раз я еду домой, потом на выставку и репетировать новый номер. Я бы не стал делить это на конкретные стили. Искусство должно работать и вызывать эмоции, — сказал Кондратюк.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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