Станислава Константинова: «Для меня Дикиджи и Малинин – фигуристы одного уровня, но Илья более опытный»

Константинова считает Дикиджи и Малинина фигуристами одного уровня.

– Кого можете выделить из наших фигуристов?

– У нас в стране есть из кого выбрать в мужском одиночном. Думаю, что на перспективу это Дикиджи , Глеб Лутфуллин , Женя Семененко. У нас много ребят, которые в перспективе могут бороться за самые высокие места. Но опять же, мне кажется, надо будет сезон или два провести на международном уровне, чтобы подняться обратно.

– Для вас топ-1 – это Влад?

– Думаю, да. С самого начала сезона он показывает самое убедительное катание.

– Как вам его четверной аксель?

– По‑моему, видела его разочек вживую, если не ошибаюсь. Он выглядит как тройной. Влад – техничный парень. Поработает над второй оценкой, поднаберется опыта, и это будет очень топовый спортсмен.

– Смог бы Влад составить конкуренцию Илье Малинину?

– Бесспорно. Для меня они фигуристы одного уровня, но Малинин более опытный. Это не стоит списывать со счетов, потому что опыт, особенно международный, – это колоссальный бонус для спортсмена. Потому что человек, который катался на российской арене, никогда не сравнится с международной. Это космическая разница.

Но и Илье, и Владу не хватает второй оценки, они немного не дотягивают до того же Адама Сяо Хим Фа или японцев. Это немного другой уровень катания и осознания себя на льду. У них нет такого количества ультра-си, не такая сложная программа, но хочется больше какого‑то баланса, – сказала призер международных турниров Станислава Константинова .

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