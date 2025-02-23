Софья Самоделкина: «Хочу поработать над всем, но особенно над чистотой программ. Уже стало легче, чем в начале сезона»
Софья Самоделкина оценила выступление на чемпионате четырех континентов.
На турнире представительница Казахстана заняла седьмое место.
«Думаю, я откаталась лучше, чем в прошлые разы (в сезоне), так что я довольна. Рада, что два важных старта подошли к концу. Сейчас будет небольшой перерыв, а потом снова работа к чемпионату мира.
Хочу поработать над всем, но особенно над чистотой программ. Уже стало легче, чем в начале сезона. Это уже большой плюс. Так что теперь хочу все отшлифовать. Может, добавим что-то новое, но пока не знаю. Будем работать над этим.
Я очень рада за Мишу Шайдорова. Знаю, сколько ему пришлось пережить. Он откатал очень хорошо, и я уверена, что он очень много работал, ведь без упорной работы побед не бывает. Конечно, это вдохновляет, и я хочу быть не хуже», – сказала Самоделкина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
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