232

⚡ Чемпионат четырех континентов. Ким Чхэ Ен одержала победу, Теннелл – 2-я, Лью – 4-я, Самоделкина – 7-я

Ким Чхэ Ен выиграла чемпионат четырех континентов, Самоделкина – 7-я.

Чемпионат четырех континентов-2025

Сеул, Южная Корея

Женщины

Итоговое положение

1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 222,38

2. Брэди Теннелл (США) – 204,38

3. Сара Эверхардт (США) – 200,03

4. Алиса Лью (США) – 198,55

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 195,16

6. Моне Чиба (Япония) – 195,08

7. Софья Самоделкина (Казахстан) – 193,37

8. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 183,10

9. А Сон Ен (Южная Корея) – 182,68

10. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 178,36

11. Рино Мацуике (Япония) – 177,10

12. Маделин Скизас (Канада) – 176,47

13. Ань Сянъи (Китай) – 163,92

14. Кэтрин Медланд Спенс (Канада) – 156,95

15. Чжу И (Китай) – 151,93

16. Тара Прасад (Индия) – 143,01

Произвольная программа 

1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 148,36

2. Брэди Теннелл (США) – 137,80

3. Сара Эверхардт (США) – 132,67

4. Алиса Лью (США) – 131,46

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 130,06

6. Софья Самоделкина (Казахстан) – 129,39

7. Моне Чиба (Япония) – 123,88

8. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 122,33

9. Рино Мацуике (Япония) – 122,03

10. А Сон Ен (Южная Корея) – 117,11

11. Маделин Скизас (Канада) – 116,77

12. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 116,11

13. Ань Сянъи (Китай) – 106,29

14. Кэтрин Медланд Спенс (Канада) – 103,93

15. Чжу И (Китай) – 103,55

16. Тара Прасад (Индия) – 95,62

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Чэнь Хунъи
чемпионат четырех континентов
женское катание
logoSports – Казахстан
результаты
logoсборная Южной Кореи
Моне Чиба
сборная Индии
Тара Прасад
logoВакаба Хигучи
logoсборная США
Хэ Ин Ли
сборная Австралии
logoсборная Казахстана
Ань Сянъи
Ким Чхэ Ен
сборная Филиппин
Мария Чернышова
Сара-Мод Дюпюи
София Фарафонова
А Сон Ен
logoСофья Самоделкина
logoсборная Канады
сборная ЮАР
Рино Мацуике
Маделин Скизас
logoБрэди Теннелл
Кэтрин Медланд Спенс
logoсборная Японии
Сара Эверхардт
logoАлиса Лью
Чжу И
logoсборная Китая
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Чемпионат четырех континентов. Гиллес и Пуарье победили в танцах на льду, Чок и Бейтс – 2-е, Лажуа и Лага – 3-и
34322 февраля, 11:53
⚡ Чемпионат четырех континентов. Ким Чхэ Ен выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Эверхардт – 3-я, Самоделкина – 8-я
40321 февраля, 11:59
Азиатские игры-2025. Ким Чхэ Ен победила, Сакамото – 2-я, Йошида – 3-я, Самоделкина – 4-я
12613 февраля, 09:00
Главные новости
Тарасова о Загитовой в роли ведущей: «Нужно очень многому учиться. Это другая профессия, в дальнейшем все будет зависеть только от нее самой»
27вчера, 19:35
Бестемьянова о Загитовой: «Давайте тогда напишем, что я завершила карьеру. Тоже повод для комментариев, пишите»
42вчера, 16:23
Светлана Журова: «Чтобы вернуть максимальную квоту, российским фигуристам понадобится очень много времени, не один год»
39вчера, 15:37
Мемориал Жука. Стрельцова победила, Стоцкая – 2-я, Докукина – 3-я, Сарновская – 6-я
374вчера, 15:05
Алина Загитова: «7 лет назад я стояла на вершине олимпийского пьедестала в Пхенчхане. Горжусь, что смогла стать частью истории российского спорта и вдохновлять многих на новые свершения»
74вчера, 14:52
Дмитрий Губерниев: «У нас спортсмены не торопятся объявлять о завершении карьеры, чтобы им платили деньги. Я не про Загитову, а в целом про ситуацию»
63вчера, 14:18
Татьяна Тарасова: «Для меня, конечно, было сразу очевидно, что Загитова не вернется»
68вчера, 13:26
Кондратюк о том, какой элемент хотел бы выучить: «В Америке есть один парень и в Петербурге еще один. Вот они делают четверной аксель»
21вчера, 13:18
Яна Рудковская: «Мне журналисты сказали, что впервые так подробно освещали детский турнир. Только из‑за нашего сына поднялся ажиотаж и интерес»
91вчера, 12:48
Рудковская о 18-м месте сына на мемориале Жука: «Он был одним из самых маленьких участников. Для фигурного катания разница в два года — пропасть, только дилетанты этого не знают»
215вчера, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
6вчера, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
5вчера, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
921 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому морально было очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
316 февраля, 10:35
Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»
116 февраля, 10:00
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
215 февраля, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
15 февраля, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
115 февраля, 09:47