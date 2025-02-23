⚡ Чемпионат четырех континентов. Ким Чхэ Ен одержала победу, Теннелл – 2-я, Лью – 4-я, Самоделкина – 7-я
Чемпионат четырех континентов-2025
Сеул, Южная Корея
Женщины
Итоговое положение
1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 222,38
2. Брэди Теннелл (США) – 204,38
3. Сара Эверхардт (США) – 200,03
4. Алиса Лью (США) – 198,55
5. Вакаба Хигучи (Япония) – 195,16
6. Моне Чиба (Япония) – 195,08
7. Софья Самоделкина (Казахстан) – 193,37
8. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 183,10
9. А Сон Ен (Южная Корея) – 182,68
10. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 178,36
11. Рино Мацуике (Япония) – 177,10
12. Маделин Скизас (Канада) – 176,47
13. Ань Сянъи (Китай) – 163,92
14. Кэтрин Медланд Спенс (Канада) – 156,95
15. Чжу И (Китай) – 151,93
16. Тара Прасад (Индия) – 143,01
Произвольная программа
1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 148,36
2. Брэди Теннелл (США) – 137,80
3. Сара Эверхардт (США) – 132,67
4. Алиса Лью (США) – 131,46
5. Вакаба Хигучи (Япония) – 130,06
6. Софья Самоделкина (Казахстан) – 129,39
7. Моне Чиба (Япония) – 123,88
8. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 122,33
9. Рино Мацуике (Япония) – 122,03
10. А Сон Ен (Южная Корея) – 117,11
11. Маделин Скизас (Канада) – 116,77
12. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 116,11
13. Ань Сянъи (Китай) – 106,29
14. Кэтрин Медланд Спенс (Канада) – 103,93
15. Чжу И (Китай) – 103,55
16. Тара Прасад (Индия) – 95,62
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий