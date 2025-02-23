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Чемпионат четырех континентов. Шайдоров, Самоделкина, Чок и Бейтс, Миура и Кихара, Ким Чхэ Ен, Чха Чжун Хван выступили с показательными номерами

На чемпионате четырех континентов фигуристы выступили с показательными номерами.

Чемпионат четырех континентов

Сеул, Южная Корея 

Показательные выступления

Первое отделение

Софья Самоделкина (Казахстан) 

Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Вакаба Хигучи (Япония)

Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) 

А Сон Ен (Южная Корея)

Марджори ЛажуаЗахари Лага (Канада) 

Сара Эверхардт (США) 

Ким Хен Гем (Южная Корея)

Второе отделение 

Ю Сон Ким (Южная Корея) 

Донован Каррильо (Мексика) 

Брэди Теннелл (США)

Лиа Перрейра – Треннт Мишо (Канада) 

Джимми Ма (США)

Хэ Ин Ли (Южная Корея) 

Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) 

Чха Чжун Хван (Южная Корея) 

Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

Ким Чхэ Ен (Южная Корея) 

Михаил Шайдоров (Казахстан) 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСофья Самоделкина
logoВакаба Хигучи
Захари Лага
Марджори Лажуа
logoБрэди Теннелл
logoМэдисон Чок
logoЭван Бейтс
Чха Чжун Хван
Рюичи Кихара
Рику Миура
Михаил Шайдоров
Ким Чхэ Ен
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Сара Эверхардт
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