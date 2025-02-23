Чемпионат четырех континентов. Шайдоров, Самоделкина, Чок и Бейтс, Миура и Кихара, Ким Чхэ Ен, Чха Чжун Хван выступили с показательными номерами
На чемпионате четырех континентов фигуристы выступили с показательными номерами.
Чемпионат четырех континентов
Сеул, Южная Корея
Показательные выступления
Первое отделение
Софья Самоделкина (Казахстан)
Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Вакаба Хигучи (Япония)
Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
А Сон Ен (Южная Корея)
Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
Сара Эверхардт (США)
Ким Хен Гем (Южная Корея)
Второе отделение
Ю Сон Ким (Южная Корея)
Донован Каррильо (Мексика)
Брэди Теннелл (США)
Лиа Перрейра – Треннт Мишо (Канада)
Джимми Ма (США)
Хэ Ин Ли (Южная Корея)
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Чха Чжун Хван (Южная Корея)
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
Михаил Шайдоров (Казахстан)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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