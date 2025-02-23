Загитова о том, кого нужно отправить в Милан-2026: «Не люблю сослагательных наклонений. Я сейчас не в Федерации фигурного катания»
Загитова не стала отвечать на вопрос, кого нужно отправлять на Олимпиаду-2026.
«Я не люблю сослагательных наклонений. Я сейчас не в Федерации фигурного катания. Не могу за них ответить», – сказала Алина.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Советский спорт
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