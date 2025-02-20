Антон Сихарулидзе: «Сидя на диване, говорить «пустите нас на международный лед, и мы всех обыграем» просто. Но это не соответствует действительности»

Сихарулидзе попросил никого «не закидывать шапками» из-за возвращения фигуристов.

– Настроения «пустите нас, мы все медали заберем» имеют почву?

– Вот в этой связи я хотел бы обратиться к нашим болельщикам, специалистам, журналистам, бывшим фигуристам. В последнее время я действительно слышу высказывания следующего толка – «дайте только выйти, и мы всех порвем». Я призываю к объективности.

Мы несколько лет не участвовали в международных соревнованиях, возвращаться всегда очень сложно. В очной борьбе мы не соревновались ни со слабыми соперниками, ни с сильными. Мы не чувствуем «на кончиках пальцев» то судейство, которое сейчас есть, а оно было разным во все периоды времени. Поэтому, говоря абсолютно объективно, Олимпийские игры и отборочный турнир будут невероятно сложными, непредсказуемыми.

Сидя на диване, говорить «пустите нас на международный лед, и мы всех обыграем» просто. Но это не соответствует действительности.

Нашим ребятам и тренерам придется бороться за каждое место. Я подчеркиваю – за каждое. Давайте сначала пройдем отбор и посмотрим, почувствуем судейскую систему, почувствуем, как наши ребята будут кататься на международном уровне.

Еще я обратил бы внимание на то, под каким давлением сейчас окажутся наши фигуристы. Они знают правду, они знают, как им будет сложно. Не надо все упрощать – не та ситуация. Борьба будет жесточайшая в каждом виде. Не надо закидывать шапками земной шар и говорить, что, кроме нас, никого нет. Никакого отношения к действительности это не имеет, – сказала президент Федерации фигурного катания России (ФФККР ).