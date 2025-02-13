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Азиатские игры-2025. Сакамото, Ким Чхэ Ен, Йошида, Самоделкина выйдут на лед с произвольными программами

Сакамото и Самоделкина представят произвольные программы на Азиатских играх.

Азиатские игры-2025

Харбин, Китай

Женщины

Произвольная программа

Начало – 8:00 по московскому времени (13 февраля).

Третья разминка

16. София Фарафонова (Казахстан)

17. Тара Прасад (Индия)

18. Ким Со Ен (Южная Корея)

Четвертая разминка

19. Чжу И (Китай)

20. Ань Сянъи (Китай)

21. Софья Самоделкина (Казахстан)

22. Хана Йошида (Япония)

23. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

24. Каори Сакамото (Япония)

После короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 75,03

2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 71,88

3. Хана Йошида (Япония) – 68,76

4. Софья Самоделкина (Казахстан) – 63,31

5. Ань Сянъи (Китай) – 62,96

6. Чжу И (Китай) – 62,90

7. Ким Со Ен (Южная Корея) – 51,23

8. Тара Прасад (Индия) – 49,17

9. София Фарафонова (Казахстан) – 45,63

10. Кэтрин Лимкеткай (Филиппины) – 45,28

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
женское катание
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Ань Сянъи
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Чжу И
София Фарафонова
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