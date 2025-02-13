Азиатские игры-2025. Сакамото, Ким Чхэ Ен, Йошида, Самоделкина выйдут на лед с произвольными программами
Сакамото и Самоделкина представят произвольные программы на Азиатских играх.
Азиатские игры-2025
Харбин, Китай
Женщины
Произвольная программа
Начало – 8:00 по московскому времени (13 февраля).
Третья разминка
16. София Фарафонова (Казахстан)
17. Тара Прасад (Индия)
18. Ким Со Ен (Южная Корея)
Четвертая разминка
19. Чжу И (Китай)
20. Ань Сянъи (Китай)
21. Софья Самоделкина (Казахстан)
22. Хана Йошида (Япония)
23. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
24. Каори Сакамото (Япония)
После короткой программы
1. Каори Сакамото (Япония) – 75,03
2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 71,88
3. Хана Йошида (Япония) – 68,76
4. Софья Самоделкина (Казахстан) – 63,31
5. Ань Сянъи (Китай) – 62,96
6. Чжу И (Китай) – 62,90
7. Ким Со Ен (Южная Корея) – 51,23
8. Тара Прасад (Индия) – 49,17
9. София Фарафонова (Казахстан) – 45,63
10. Кэтрин Лимкеткай (Филиппины) – 45,28
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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