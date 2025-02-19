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Алена Леонова: «Неправильно говорить, что Фролова – спортсменка без ультра-си. Я была на ее тренировках, она пытается делать четверной тулуп»

Леонова рассказала, что Фролова пытается делать четверной тулуп на тренировках.

Анна Фролова стала третьей в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

– При этом в тройку сильнейших попала Анна Фролова. Это торжество эстетики в фигурном катании? На пьедестале спортсменка без ультра-си.

– Это победа хорошего женского зрелого одиночного. Она показывала такой уровень на протяжении всего сезона. На чемпионате России были лишние нервы, прокаты не такие раскованные, и это сказалось на оценках. В Красноярске удалось отпустить немножко себя и откатать в удовольствие. Я видела по ходу программы, как она просто кайфует. И за этим было очень приятно следить.

Неправильно говорить, что Фролова – спортсменка без ультра-си. Я была на ее тренировках, она пытается делать четверной тулуп. Настрой был такой, поэтому все возможно. Она еще нас удивит, сама тоже понимает, что нужно усиливаться. Понятно, что это редкость, когда спортсменки учат четверные прыжки в зрелом возрасте, но я верю в Аню, – сказала серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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logoАлена Леонова
Анна Фролова
женское катание
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