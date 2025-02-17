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Анна Фролова: «Удивлена раздутым спорам, конфликтам из-за шуточного диалога между мной и Петросян. Делиться милым инсайдом со СМИ было моей ошибкой»

Анна Фролова рассказала о негативной реакции на рассказ о диалоге с Петросян.

В финале Гран-при России в Красноярске Аделия Петросян победила, а Фролова заняла 3-е место. 

Позже она рассказала журналистам: «Был небольшой диалог с Аделией. Я же понимаю, что у нее ультра-си. Она говорит: «Анечка, у меня будет к тебе небольшая просьба, можешь, пожалуйста, быстрее со льда [уйти]». Поклон, финальная поза, а время для следующего спортсмена уже идет. Надо максимально быстро встать, сделать поклон, и тогда могут выпустить спортсмена.

Я закончила программу, быстро порадовалась. Было рекордное время, за которое я поднялась с финальной точки. Я понимала, что Аделии прыгать, разминаться, ей нужно больше времени». 

«Я очень удивлена раздутым спорам, интригам, конфликтам из-за забавного и шуточного диалога между мной и Аделией Петросян.

Наивно делиться милым (на мой взгляд) инсайдом со СМИ, надеясь на адекватную реакцию аудитории – было моей ошибкой.

Никогда не высказываю что-то подобное, но сейчас молчать не стану, так как вбросы идут не только в мою сторону. Нести в мир зло, распри и негатив – это выбор и жизненная позиция. Но я верю, что хороших людей в жизни больше», – написала фигуристка в соцсети.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Анны Фроловой в соцсети
logoАделия Петросян
женское катание
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