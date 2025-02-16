Фролова о бронзе в финале Гран-при: «Вообще не ожидала. До последнего была уверена, что пойду в раздевалочку, поболтаем и поедем в отель»
Фигуристка Фролова заняла третье место на турнире в Красноярске (221,89). Победила Аделия Петросян (238,79), второй стала Алина Горбачева (224,36).
– Вообще не ожидала такой результат, до последнего была уверена, что пойду в раздевалочку, поболтаем и поедем в отель. Прокат в произвольной – один из лучших за сезон, достаточно уверенно и спокойно, под конец старалась добавлять эмоций. Собой довольна на 90%, всегда буду оставлять эти 10%. Хорошо, что я справилась, выдохнула после проката.
Был небольшой диалог с Аделией Петросян. Я же понимаю, что у нее ультра‑си. Она говорит: «Анечка, у меня будет к тебе небольшая просьба, можешь, пожалуйста, быстрее со льда [уйти]». Поклон, финальная поза, а время для следующего спортсмена уже идет. Надо максимально быстро встать, сделать поклон, и тогда могут выпустить спортсмена.
Я закончила программу, быстро порадовалась. Было рекордное время, за которое я поднялась с финальной точки. Я понимала, что Аделии прыгать, разминаться, ей нужно больше времени.
– Как будете себя награждать?
– Пока не решила, не знаю. Хочется просто поесть и полежать. Это для меня всегда самая лучшая награда, – сказала Фролова.
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