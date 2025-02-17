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  • «Мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются». Горбачева и ее тренеры репостнули сторис, в которой Алину назвали главной претенденткой на замену Петросян
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«Мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются». Горбачева и ее тренеры репостнули сторис, в которой Алину назвали главной претенденткой на замену Петросян

Горбачева и ее тренеры репостнули сторис фаната о возможной замене Петросян.

«Сейчас Алина, скорее всего, в шаге от попадания на Олимпиаду в случае несвоевременной травмы Аделии. Конечно, мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются в этом спорте. 

Все это является отражением восхождения Алины в российском фигурном катании. Надеюсь, она продолжит двигаться вперед. Независимо от того, станет ли она олимпийской чемпионкой или нет, ей всего 17 лет, и у нее есть потенциал для достойного будущего», – говорится в посте, который репостнули Горбачева и ее тренеры Софья Федченко и Влада Данилкина. 

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к участию в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в сентябре в Пекине. В каждом виде у россиян будет только одна квота. Замена возможна только в случае травмы основного претендента. 

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна отправить в ISU список участников квалификационного турнира до 28 февраля. 

В текущем сезоне Аделия Петросян выиграла два этапа Гран-при, во второй раз победила на чемпионате России и в третий – в финале Гран-при. Горбачева на этапах Гран-при взяла золото и серебро, на чемпионате России была третьей, в финале Гран-при – второй. 

ФОТО 1 ФОТО 2 ФОТО 3

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алины Горбачевой
Влада Данилкина
Софья Федченко
logoсборная России
logoАделия Петросян
Алина Горбачева
женское катание
олимпийская квалификация
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