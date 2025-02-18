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  • «Я говорил Плющенко: «Результаты будут зависеть наполовину от лечения, наполовину – от реабилитации». Возможно, не сумел донести мысль». Врач Марков о травмах фигуриста
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«Я говорил Плющенко: «Результаты будут зависеть наполовину от лечения, наполовину – от реабилитации». Возможно, не сумел донести мысль». Врач Марков о травмах фигуриста

Врач Михаил Марков рассказал, о чем предупреждал Евгения Плющенко после травмы.

Врач и бизнесмен Марков помогает травмированным спортсменам получать доступ к лечению и операциям в Германии. Среди его клиентов – Игорь Акинфеев, Сергей Семак, Юрий Жирков, Евгений Малкин, Екатерина Гамова и другие.

– У вас ведь оперировался Евгений Плющенко?

– Да, приезжал почти каждый год в конце сезона, сначала сам или с мамой, потом – с Яной (Рудковской, супругой – Спортс’’). Только последнюю операцию на позвоночник, после Олимпиады-2014, делали уже не мы.

Мы лечили его позвоночник консервативно, без операций. И каждый раз я говорил: «Жень, долгосрочные результаты наполовину будут зависеть от проведенного лечения, а на вторую половину – от реабилитации».

Чувствую себя виноватым, что возможно, не сумел до конца донести эту мысль. Потому что первый раз он приехал, и лечения хватило на год. Второй – на полгода, третий – на месяц.

– Плющенко не делал необходимых упражнений?

– Не совсем. Упражнения – это очень упрощенное понимание реабилитации. На самом деле это очень сложный процесс, где задействованы минимум человек 6-7. Это физиотерапевт, массажист, мануальный терапевт, остеопат, реабилитолог с медицинским образованием... Плюс Жене еще нужно было делать противовоспалительные инъекции.

В принципе, такой штаб сейчас есть в любой футбольной или хоккейной команде. Но когда ты фигурист, все несколько сложнее.

Вообще, Женя обычно приезжал под конец сезона, максимально уставший. Однажды была забавная история.

Я его встретил в аэропорту, мы немного поболтали, а потом он вырубился в машине, уснул: разница во времени, усталость. Он рассказывал, что мог в отпуске хоть сутки проспать.

И вот мы приехали в гостиницу, Женя в хорошем настроении, отдохнул. Увидел, что кто-то на парковке пытается втиснуться на свободное место. Ну, вышел и стал помогать по-английски: левее, правее... А потом из машины вышел парень и на чистом русском языке: «Ребят, я первый раз в этом отеле, но если здесь парковщик Плющенко, то, наверное, отель хороший, – рассказал Марков в интервью Спортсу’’.

Он устроил на лечение в Германию Акинфеева и Плющенко. Как работает эта схема?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
травмы
logoЕвгений Плющенко
logoЗдоровье
logoЯна Рудковская
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