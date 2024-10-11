«Хочу пожелать Лене здоровья и побед, которых она, безусловно, заслуживает». Плющенко поздравил Костылеву с днем рождения
Фигуристка, которой сегодня исполнилось 13 лет, снялась с этапа юниорского Гран-при России в Москве из-за травмы – она получила ушиб на тренировке.
«Сегодня день рождения у замечательной и талантливой девочки и спортсменки «Ангелов Плющенко» – Леночки Костылевой, с которой наша команда проделала большую работу, и она сегодня должна была выступить на соревнованиях, но, к сожалению, в спорте наивысших достижений случаются травмы.
Травма – небольшая, но она не позволила бы выполнить ее уникальный контент с тремя четверными прыжками. Лена – настоящий боец, она очень хотела выступить, и до конца мы не снимали ее со старта. Она долго к нему готовилась и очень много работала.
Сейчас у нее будет двухдневная пауза, после которых она обязательно вернется к тренировкам и соревнованиям и выступит на следующих этапах Гран-при.
Я присоединяюсь к поздравлениям Ларисы Долиной, Аллы Духовой, Алены Свиридовой и Яны Рудковской. И хочу пожелать Лене здоровья и побед, которых она, безусловно, заслуживает. С днем рождения, Лена!» – написал двукратный олимпийский чемпион, тренер.
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