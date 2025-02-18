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«Мудрость Тутберидзе, позитив Глейхенгауза, спокойствие Дудакова». Двоеглазова рассказала, что ценит в тренерах

Фигуристка Алиса Двоеглазова охарактеризовала тренерский штаб Этери Тутберидзе.

– Что вы цените в своих тренерах?

– Мудрость Этери Георгиевны Тутберидзе, конечно. Она всегда знает, что и как нужно делать. Всегда скажет правильное наставление. Позитив Даниила Марковича Глейхенгауза. Он может пошутить где-то и подбодрить. Очень классный подход к спортсменам – к каждому свой. Спокойствие Сергея Викторовича Дудакова, которое он внушает нам всем. Хочется, чтобы мы так же спокойно всегда работали. <...>

– Как у вас с возрастом изменился подход к тренировкам?

– Я повзрослела, переосмыслила какие-то моменты. Даже за последние шесть месяцев поменяла немного тренировочный процесс, чуть больше стала работать, и меня на это направляет Этери Георгиевна. Она подсказывает, как лучше сделать. Иногда останавливает в прыжках. Бывает, когда идут прыжки, думаешь: еще. Мне даже приятно, когда мне говорят: «Все, хватит».

Это идет только от самого спортсмена в основном, у нас нет такого, что заставляют. Я сама понимаю, если я так поработаю, значит, так же и выступлю. Конечно, бывают случаи, что человек в хорошей форме и неудачно складывается выступление – это нормально, – сказала Двоеглазова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoДаниил Глейхенгауз
logoЭтери Тутберидзе
женское катание
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