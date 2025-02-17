Татауров о перспективах Дикиджи выступить на отборе к ОИ: «Пусть решает федерация. Все лидеры нашего фигурного катания достойны поехать на отборочный турнир»
На прошедшем в Красноярске финале Гран-при России Владислав Дикиджи занял 4-е место. Чемпионат России в декабре он выиграл.
– Огромная конкуренция в мужском одиночном, как справляться с ней?
– Делать все свое, что умеешь, идти вперед. Не смотреть назад, не расстраиваться. Некоторые в начале сезона выстреливают, к середине сезона подходя на пике формы, другие, наоборот, к концу сезона набирают лучшие кондиции.
Мужчин в этом плане тяжело сравнивать, столько соревнований, постоянно выполняют четверные прыжки. Тяжело все время держать себя на пике формы.
– Как оцениваете перспективы Влада поехать на отборочный турнир в Пекин?
– Это все пусть решает ФФККР. Мне кажется, все лидеры нашего фигурного катания достойны поехать на отборочный турнир, – сказал тренер Дикиджи Олег Татауров.
Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа
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