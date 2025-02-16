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  • Наталья Бестемьянова: «Очень удивила Петросян, думала, после перекидного не сможет собраться, но она взяла и выдала еще лучше. Легендарная спортсменка!»
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Наталья Бестемьянова: «Очень удивила Петросян, думала, после перекидного не сможет собраться, но она взяла и выдала еще лучше. Легендарная спортсменка!»

Наталья Бестемьянова назвала Аделию Петросян легендарной спортсменкой.

Сегодня Петросян победила в финале Гран-при России в Красноярске. Второе место заняла Алина Горбачева, третье – Анна Фролова. 

«Потрясающие соревнования! Уровень конкуренции просто фантастический! С огромным наслаждением посмотрела финал. Очень удивила Петросян, думала, после перекидного не сможет собраться, но она взяла и выдала еще лучше.

Мне всегда нравились ее выступления, но сегодня она выросла в моих глазах. Она фантастическая, легендарная спортсменка! Собраться после срыва первого элемента – не каждому дано. Здорово. К тому же ей очень идет программа», – сказала Бестемьянова. 

Неправильно было ставить второй четверной прыжок для Горбачевой. Это явный просчет. Возможно, Алина сама очень хотела ставить второй четверной. Но этого не надо делать. Нужно сделать один четверной и дальше чисто катать программу.

Тоже очень люблю ее. С юниорского спорта за ней наблюдаю. Запасной на Олимпиаду должны взять ту фигуристку, которая заняла второе место на чемпионате России (серебро на ЧР-2025 завоевала Дарья Садкова, Горбачева была третьей – Спортс’‘), так как этот турнир считается главным при отборе. Должен быть спортсмен, который стабильно выступал на протяжении сезона. Я за то, чтобы Алина была запасной, очень ее люблю. Федерация сказала, что будут учитывать результаты Гран-при тоже, но я за спортивный принцип отбора. 
 
Рада за Фролову. Вчера она исполнила очумительное катание, что-то сверхъестественное. И сегодня не допустила ни одной помарочки. Очень женственно, красиво», – цитирует Бестемьянову «Р-Спорт». 

«Хотелось выиграть триумфальнее. Хотя бы приличнее». Победа с ошибкой для Петросян – не победа

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Анна Фролова
Алина Горбачева
logoсборная России
Р-Спорт
logoСерия Гран-при России
logoНаталья Бестемьянова
logoАделия Петросян
женское катание
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