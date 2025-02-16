Садкова дважды упала в произвольной программе в финале Гран-при России
Дарья Садкова дважды упала в произвольной программе в финале Гран-при России.
Соревнования проходят в Красноярске. Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой.
Она исполнила четверной тулуп с касанием льда рукой на выезде и добавила к нему двойной тулуп. Затем упала с сольного четверного тулупа, сделала тройной риттбергер, тройной сальхов, упала с тройного лутца, прыгнула тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип с двумя двойными акселями.
Садкова получила за прокат 137,65 балла (75,17 – за технику), итоговая сумма – 208,77 балла.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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