Дарья Садкова дважды упала в произвольной программе в финале Гран-при России.

Соревнования проходят в Красноярске. Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой.

Она исполнила четверной тулуп с касанием льда рукой на выезде и добавила к нему двойной тулуп. Затем упала с сольного четверного тулупа, сделала тройной риттбергер, тройной сальхов, упала с тройного лутца, прыгнула тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип с двумя двойными акселями.

Садкова получила за прокат 137,65 балла (75,17 – за технику), итоговая сумма – 208,77 балла.