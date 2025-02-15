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Дарья Садкова: «Надеюсь, на следующих стартах буду еще увереннее в короткой программе. Она для меня достаточно нервная, от нее многое зависит»

Дарья Садкова надеется в будущем увереннее исполнять короткую программу.

Фигуристка набрала 71,12 балла за прокат короткой программы в финале Гран‑при России. Она занимает промежуточное седьмое место.

«Перед прыжком (в каскаде) были небольшие сомнения, хотя на тренировках все было хорошо. Набираюсь опыта на стартах.

Надеюсь, на следующих стартах буду еще увереннее в короткой программе, потому что она для меня достаточно нервная, от нее многое зависит. Например, в произвольной программе будет сложнее отыграть баллы, чтобы занимать высшие места.

Как удалось прицепить тулуп к каскаду? Вообще не было никаких мыслей, знала, что надо цеплять тулуп», – сказала Садкова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoСерия Гран-при России
женское катание
logoсборная России
Дарья Садкова
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