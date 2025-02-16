Москвина о Бойковой и Козловском: «Ученики остаются навсегда, где бы они дальше ни тренировались. Желаем им, чтобы шли хорошо тренировки, получались хорошие выступления»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли бронзу в парном катании в финале Гран-при России в Красноярске.
– В последней разминке было много сильных пар. Хабибуллина/Княжук, Бойкова/Козловский. Мухортова/Евгеньев. Все сильные пары!
– Что вы можете пожелать Бойковой и Козловскому? Есть ощущение, что у них реально драматичная ситуация.
– Я смотрела, конечно, на своих учеников, мне некогда было следить за другими. Но и Бойкова и Козловский тоже были моими учениками. И ученики – они остаются навсегда, где бы они дальше ни тренировались. Поэтому, естественно, мы желаем и не только им, и им в том числе, чтобы шли хорошо тренировки, получались хорошие выступления, – сказала Москвина.
«Мы не катались, а мучились». Бойкова и Козловский не расходятся, даже хвалят тренеров
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