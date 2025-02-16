Москвина о Бойковой и Козловском: «Ученики остаются навсегда, где бы они дальше ни тренировались. Желаем им, чтобы шли хорошо тренировки, получались хорошие выступления»

Тренер Тамара Москвина озвучила пожелание фигуристам Бойковой и Козловскому.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли бронзу в парном катании в финале Гран-при России в Красноярске.

– В последней разминке было много сильных пар. Хабибуллина/Княжук, Бойкова/Козловский. Мухортова/Евгеньев. Все сильные пары!

– Что вы можете пожелать Бойковой и Козловскому? Есть ощущение, что у них реально драматичная ситуация.

– Я смотрела, конечно, на своих учеников, мне некогда было следить за другими. Но и Бойкова и Козловский тоже были моими учениками. И ученики – они остаются навсегда, где бы они дальше ни тренировались. Поэтому, естественно, мы желаем и не только им, и им в том числе, чтобы шли хорошо тренировки, получались хорошие выступления, – сказала Москвина .

«Мы не катались, а мучились». Бойкова и Козловский не расходятся, даже хвалят тренеров